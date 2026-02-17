Ritardi relativi ai lavori programmati lungo via Capanne nel comune di Casola Valsenio, in provincia di Ravenna: la Giunta chiarisca le tempistiche previste per l’effettivo avvio. A chiederlo è Alberto Ferrero (FdI) alla Regione con un’interrogazione.

“Via Capanne, nel territorio del comune di Casola Valsenio, è una strada comunale lungo la quale erano stati programmati interventi di sistemazione e messa in sicurezza, con avvio dei lavori previsto per il mese di ottobre 2025. Ad oggi, – spiega il consigliere – i lavori non risultano avviati o risultano bloccati, senza che siano state fornite informazioni chiare sulle cause dei ritardi e sulle nuove tempistiche”.

Per Ferrero il protrarsi dell’assenza di interventi rischia di aggravare le condizioni della strada, con conseguenze negative sulla viabilità locale. “La Regione Emilia‑Romagna, – scrive il consigliere – pur non essendo titolare della competenza sulla viabilità comunale, svolge un ruolo di programmazione, coordinamento e finanziamento, anche attraverso bandi, contributi e interventi connessi alla sicurezza del territorio e alla prevenzione del dissesto”.

Pertanto, l’esponente di Fratelli d’Italia chiede all’esecutivo regionale se l’intervento rientri in programmi o finanziamenti regionali e quali siano le tempistiche previste per l’effettivo avvio o la ripresa dei lavori, anche alla luce del ruolo di coordinamento e supporto regionale.