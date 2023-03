“Premesso che l’abbandono dei rifiuti, specie se pericolosi, oltre ad essere illegale, rappresenta un atto di estrema inciviltà.

Rilevato che ormai da anni in via Sant’Egidio a Fornace Zarattini, nel tratto di strada che costeggia il cavalcavia sul raccordo autostradale, è presente una vera e propria discarica a cielo aperto in cui si accumula ogni genere di rifiuto. Da scarti edili ad immondizia di ogni genere, fino a taniche di olio da motore, come da fotografie allegate.

Considerato che questa strada è ben visibile dal raccordo autostradale, ma negli anni nessuno è mai intervenuto, anzi i rifiuti sono aumentati.

Visto che purtroppo il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti è in costante aumento e questo oltre a creare un danno ambientale risulta essere un elemento di degrado.

Si chiede al Sindaco ed alla Giunta

1) se intenda attivarsi affinché questa discarica sia bonificata;

2) quali strumenti intenda utilizzare per fronteggiare il fenomeno sempre più frequente dell’abbandono dei rifiuti.

3) se un utilizzo maggiore delle fototrappole unito ad un aumento delle sanzioni, possa essere considerato utile per arginare e combattere il fenomeno.”