“L’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna ha approvato una risoluzione presentata dal consigliere di Fratelli d’Italia, Alberto Ferrero, che introduce una serie di misure urgenti per affrontare le criticità nella gestione e manutenzione dei corsi d’acqua.

“I provvedimenti contenuti nella risoluzione, rappresentano un passo importante verso una gestione più attenta e sicura del territorio” ha commentato Ferrero.

“Questa risoluzione infatti impegna la Giunta regionale a intervenire concretamente per la pulizia degli alvei e delle golene, per la rimozione dei detriti sotto i ponti e a valutare l’eliminazione delle zone di protezione speciale all’interno degli alvei qualora fossero ritenute dannose”, ha aggiunto il consigliere di Fratelli d’Italia, specificando come gli eventi meteorologici degli ultimi tempi abbiano evidenziato l’urgenza di una manutenzione costante e più efficace.

“Le precipitazioni, spesso violente, nelle zone montane causano un aumento significativo della portata dei fiumi e la presenza di vegetazione e detriti negli alvei aggrava ulteriormente la situazione, ostacolando il flusso dell’acqua e portando a possibili esondazioni e danni ingenti anche in pianura, come avvenuto a maggio 2023 e settembre 2024. Pertanto ci impegneremo affinché la Regione adotti tutte le strategie e soluzioni necessarie per garantire la sicurezza dei cittadini e la salvaguardia del nostro territorio”, ha concluso Ferrero, assicurando un monitoraggio continuo sull’attuazione degli interventi previsti.”