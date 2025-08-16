Grande soddisfazione da parte della nuova Orchestra di Ferragosto sotto le Stelle a Faenza con Gaetano Barbarito alla voce, Raffaele Montanari al basso, Daniele Cicognani alla batteria, Andrea Morelli alla chitarra e Vittorio Bonetti alle tastiere per lo straordinario successo ottenuto grazie alle straordinarie cover in italiano con arrangiamenti e reinterpretazioni di grandissima qualita’!

Pubblico straripante rimasto purtroppo fuori dalla Piazza Nenni “E’ il Capodanno estivo di Faenza” dichiara il Vice Sindaco Andrea Fabbri entusiasta di tanto pubblico “Ed e’ diventato oramai un rito per Faenza come il Natale e porta tanta vitalita’ al Centro Storico” , soddisfatto anche Giordano Sangiorgi che dal palco da ‘ appuntamento gia’ per il Capodanno con la Pista del Ghiaccio in Piazza Martiri della Liberta’ con le Mistyc Doll.

Applausi a scena aperta per i giovani artisti di Pavone d’Oro e Faenza Rock Isabella Del Fagio , Samuele Bertoni e Alice Mordenti e anche qui il Vice Sidnaco Fabbri ha invitato a proseguire in queste belle collaborazioni tra festival faentini per i giovani che si integrano.

Il prossimo appuntamento in Piazza Nenni sara’ venerdi 29 agosto con le selezioni regionali di Onda Rosa Indipendente con Roberta Giallo e tante altre ospiti.