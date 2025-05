Arrestato per spaccio un giovane di 26 anni di origini albanesi. Il ragazzo è stato fermato dal Nucleo Operativo e Radiomobile di Cesena.

L’arresto è scaturito a conclusione di un’attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, messa in atto da tempo dai militari che, durante predisposti servizi, avevano notato movimenti e incontri sospetti riconducibili al giovane, da poco arrivato in Italia.

L’altra notte il giovane, mentre si trovava in via Golgi, è stato notato da una pattuglia in serviio a bordo di una piccola utilitaria presa a noleggio e, prima che potesse compiere qualsiasi azione elusiva, è stato bloccato dai carabinieri. I militari, nel corso dell’immediata perquisizione, l’hanno trovato in possesso di 22 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi, nonché della somma contante di 1320 euro, ritenuta dai militari provento dello spaccio serale.

L’attività di perquisizione è stata poi estesa a un albergo di Ravenna, dove il giovane da alcuni giorni soggiornava, ed ha consentito di trovare ben 5760 euro, in contanti, soldi ritenuti dagli investigatori provento dell’attività illecita. Droga e contanti sono stati sequestrati e custoditi a disposizione della Procura della Repubblica di Forlì.

Il giovane è stato arrestato e, ottemperando alle disposizioni del sostituto procuratore della Repubblica di Forlì, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma dei carabinieri di Cesena in attesa dell’udienza di convalida. L’udienza si è tenuta nella giornata di oggi, martedì 20 maggio. Il giudice del tribunale ha convalidato l’arresto, condannando il 26enne alla pena di 5 mesi e 3 giorni di reclusione, oltre alla confisca del denaro rinvenuto e sequestrato.