Grida e momenti di tensione la notte di domenica 8 dicembre in via Pallavicini, in centro a Ravenna, nella zona della stazione, dove un ragazzo è stato arrestato al termine di una colluttazione con i carabinieri che lo avevano fermato per un controllo.

Il giovane, un 28enne di origine tunisina, conosciuto dalle forze dell’ordine a causa di diversi precedenti per spaccio, era stato fermato dai militari intorno alle 9. Durante le operazioni di controllo, il 28enne si è quindi agitato e ha iniziato ad aggredire gli agenti in servizio. Uno scontro violento che ha reso necessario l’arrivo di rinforzi, anche di una pattuglia della Polizia di Stato. I due agenti in servizio sono tuttavia riusciti a bloccare il tunisino prima dell’arrivo dei colleghi, facendolo poi salire a bordo della volante di servizio, per poi scortarlo al comando dei carabinieri, dove ha trascorso la notte in camera di sicurezza. Il ragazzo è stato trovato in possesso di cocaina e hashish per le quali dovrà rispondere di fronte al giudice.

I due carabinieri, invece, sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso.