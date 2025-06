Un cittadino italiano, classe 2006, è stato trovato in possesso di circa 18 grammi di hashish suddivisa in dosi e pronte per lo spaccio dalla Polizia di Stato di Ravenna nella zona della stazione.

La Polizia di Stato ha fermato per spaccio un giovane, classe 2006, sorpreso in posssesso di 18 grammi di hashish. Gli agenti sono intervenuti al bar della stazione ferroviaria dopo una segnalazione: un ragazzo, in evidente stato di alterazione alcolica, infastidiva gli avventori. Quando i poliziotti hanno cercato di fermarlo, il 19enne ha cercato di sottrarsi al controllo spintonando più volte gli agenti, i quali però sono riusciti a farlo salire sull’auto di servizio. All’interno di un borsello, il ragazzo, gravato da precedenti, custodiva sostanza stupefacente frazionata in più parti, alcune delle quali avvolte in involucri di cellophane.

La Polizia lo ha arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale, nonché deferito per oltraggio e sanzionato amministrativamente per ubriachezza.

Questa mattina 24 giugno davanti al G.I.P. del tribunale di Ravenna l’arresto è stato convalidato e nei confronti del 19enne, in attesa del dibattimento, è stata emessa la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il Questore ha emesso nei suoi confronti la misura di prevenzione del cosiddetto D.A.C.Ur. per droga, ossia il divieto di accesso e stazionamento nelle immediate vicinanze del locale e degli esercizi limitrofi.