Nella mattinata odierna, agenti dell’Ufficio Polizia Commerciale e Tutela del Consumatore hanno intercettato in Piazza del Popolo, due venditori abusivi italiani, di 26 e 27 anni, sorpresi a vendere articoli di abbigliamento senza autorizzazione, proprio ai piedi dello scalone della residenza municipale.

La merce – 225 paia di calzini – è stata sequestrata, mentre per ciascun soggetto sono state elevate sanzioni per una somma complessiva superiore ai 5.100 Euro. A loro carico è stato inoltre redatto verbale di allontanamento