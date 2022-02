Fermati a bordo di un’auto rubata: nascondevano 45 mila euro di attrezzi per il giardinaggio rubati | VIDEO

Motoseghe, decespugliatori, diversi articoli per il giardinaggio dal valore complessivo di 45 mila euro. La Squadra Mobile di Bologna ha bloccato l’attività di una banda di ladri dedita ai furti in negozi specializzati compiuti nelle Marche e in Lombardia. Si tratta di tre persone di origini rumene, fermate il 10 febbraio scorso a bordo di un’auto rubata nei giorni precedenti a Ravenna. I furti erano stati compiuti a Civitanova Marche, per un bottino da 30 mila euro, e a Cremona, per un bottino da 15 mila euro.