Un ragazzo di 32 anni è stato accoltellato ad una gamba a Marina di Ravenna nella notte tra sabato e domenica.

La notizia è riportata oggi in edicola da Il Resto del Carlino.

L’episodio è avvenuto lungo viale delle Nazioni. La ferita, fortunatamente, non è risultata grave, ma è stato comunque necessario un trasferimento all’ospedale ravennate.

Sull’episodio è stata aperta un’indagine da parte dei carabinieri. Il 32enne, residente a Lido Adriano, avrebbe difeso un’amica, finita al centro di alcune molestie da parte di un gruppetto di ragazzi. Fra l’uomo e il gruppo sarebbe quindi iniziato un alterco, terminato con l’accoltellamento. I ragazzi poi sono scappati.