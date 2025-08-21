Serata di violenza a Ravenna, dove un 26enne straniero, irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile per una lunga serie di reati: lesioni personali aggravate, violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e porto abusivo di armi.

L’uomo, in evidente stato di alterazione alcolica, ha aggredito con un coltello il titolare di un esercizio pubblico, colpendolo al volto e procurandogli lesioni. Poco dopo, servendosi di un bidone della spazzatura, ha danneggiato un’auto parcheggiata e la vetrina di una farmacia vicina.

All’arrivo di due pattuglie, l’aggressore ha reagito con calci, pugni e sputi contro i militari, causando anche il ferimento di uno di loro. Solo dopo una colluttazione i Carabinieri sono riusciti a immobilizzarlo.

Accompagnato in caserma, l’uomo è stato arrestato e sanzionato anche per ubriachezza molesta. Nella mattinata odierna, il Tribunale di Ravenna ha convalidato l’arresto, disponendo per lui la custodia cautelare in carcere.