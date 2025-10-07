Ottobre, da decenni, è il mese dedicato alla vista e Federottica, in collaborazione con l’Albo degli Ottici Optometristi, da decenni promuove la campagna nazionale “Ottobre mese della Vista”.

La campagna di questa edizione è dedicata all’importanza di avere l’occhiale giusto nel momento giusto e prevede, come sempre, un controllo gratuito dell’efficienza visiva.

I Centri Ottici potranno verificare le capacità visive degli interessati, rilevando se la tipologia di lenti adottate sia quella giusta, in base alle proprie esigenze ed individuare, se necessario, la soluzione ideale per ottimizzare le performance visive.

Avere l’occhiale giusto, nel momento giusto, garantisce una efficienza visiva ottima e quindi una miglior qualità della vita.

I Centri Ottici aderenti Confcommercio Ascom Faenza e FEDEROTTICA, presso cui è possibile fissare l’appuntamento per il controllo gratuito dell’efficienza visiva, sono questi: