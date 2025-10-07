Ottobre, da decenni, è il mese dedicato alla vista e Federottica, in collaborazione con l’Albo degli Ottici Optometristi, da decenni promuove la campagna nazionale “Ottobre mese della Vista”.

La campagna di questa edizione è dedicata all’importanza di avere l’occhiale giusto nel momento giusto e prevede, come sempre, un controllo gratuito dell’efficienza visiva.

I Centri Ottici potranno verificare le capacità visive degli interessati, rilevando se la tipologia di lenti adottate sia quella giusta, in base alle proprie esigenze ed individuare, se necessario, la soluzione ideale per ottimizzare le performance visive.

Avere l’occhiale giusto, nel momento giusto, garantisce una efficienza visiva ottima e quindi una miglior qualità della vita.

I Centri Ottici aderenti Confcommercio Ascom Faenza e FEDEROTTICA, presso cui è possibile fissare l’appuntamento per il controllo gratuito dell’efficienza visiva, sono questi:

ALESSANDRO BORCHI

OCCHIALI

 CORSO MAZZINI 41, FAENZA 0546 21171
OTTICA ATELIER CORSO MAZZINI 8, FAENZA 0546 614108
OTTICA DEL MERCATO PIAZZA MARTIRI LIBERTA’ 38, FAENZA 0546 664104
OTTICA DIECI DECIMI

FIRST

 CORSO MAZZINI 25/A, FAENZA 0546 28336
OTTICA DIECI DECIMI VIA EMILIA 198, IMOLA 0542 783476
OTTICA DIECI DECIMI

IMOLA PEDAGNA

 VIA PUCCINI 50/B, IMOLA 0542 681319
OTTICA DIECI DECIMI

LE CICOGNE

 VIA GALILEI 4/20, FAENZA 0546 623444
OTTICA DIECI DECIMI

LEONARDO

 VIA AMENDOLA 129, IMOLA 0542 011885
OTTICA DIECI DECIMI

LE MAIOLICHE

 VIA BISAURA 1/3, FAENZA 0546 46655
OTTICA DIECI DECIMI

VINTAGE

 VIALE ITALIA 145, FORLI’ 0543 33294
OTTICA DIECI DECIMI

DUOMO

 CORSO MARTIRI LIBERTA’ 32, FERRARA 0532 210125
OTTICA DIECI DECIMI

SAN ROMANO

 VIA SAN ROMANO 46, FERRARA 0532 1860281
OTTICA BOVESI

IMOLA

 VIA EMILIA 113, IMOLA 0542 22547
OTTICA BOVESI

LUGO

 VIA FORO BOARIO 4, LUGO 0545 25919
OTTICA BOVESI

RAVENNA

 VIALE E. BERLINGUER 46, RAVENNA 0544 406418
OTTICA BOVESI

SUPEROPTICAL

 VIALE MARCONI 12, IMOLA 0542 34955
OTTICA GIULIANINI CORSO BACCARINI 30/A, FAENZA 0546 29220
OTTICA SCIPI CORSO SAFFI 27/B, FAENZA 0546 28570
OTTICA ZAULI CORSO MAZZINI 68/D, FAENZA 0546 25075

