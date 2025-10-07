Ottobre, da decenni, è il mese dedicato alla vista e Federottica, in collaborazione con l’Albo degli Ottici Optometristi, da decenni promuove la campagna nazionale “Ottobre mese della Vista”.
La campagna di questa edizione è dedicata all’importanza di avere l’occhiale giusto nel momento giusto e prevede, come sempre, un controllo gratuito dell’efficienza visiva.
I Centri Ottici potranno verificare le capacità visive degli interessati, rilevando se la tipologia di lenti adottate sia quella giusta, in base alle proprie esigenze ed individuare, se necessario, la soluzione ideale per ottimizzare le performance visive.
Avere l’occhiale giusto, nel momento giusto, garantisce una efficienza visiva ottima e quindi una miglior qualità della vita.
I Centri Ottici aderenti Confcommercio Ascom Faenza e FEDEROTTICA, presso cui è possibile fissare l’appuntamento per il controllo gratuito dell’efficienza visiva, sono questi:
|ALESSANDRO BORCHI
OCCHIALI
|CORSO MAZZINI 41, FAENZA
|0546 21171
|OTTICA ATELIER
|CORSO MAZZINI 8, FAENZA
|0546 614108
|OTTICA DEL MERCATO
|PIAZZA MARTIRI LIBERTA’ 38, FAENZA
|0546 664104
|OTTICA DIECI DECIMI
FIRST
|CORSO MAZZINI 25/A, FAENZA
|0546 28336
|OTTICA DIECI DECIMI
|VIA EMILIA 198, IMOLA
|0542 783476
|OTTICA DIECI DECIMI
IMOLA PEDAGNA
|VIA PUCCINI 50/B, IMOLA
|0542 681319
|OTTICA DIECI DECIMI
LE CICOGNE
|VIA GALILEI 4/20, FAENZA
|0546 623444
|OTTICA DIECI DECIMI
LEONARDO
|VIA AMENDOLA 129, IMOLA
|0542 011885
|OTTICA DIECI DECIMI
LE MAIOLICHE
|VIA BISAURA 1/3, FAENZA
|0546 46655
|OTTICA DIECI DECIMI
VINTAGE
|VIALE ITALIA 145, FORLI’
|0543 33294
|OTTICA DIECI DECIMI
DUOMO
|CORSO MARTIRI LIBERTA’ 32, FERRARA
|0532 210125
|OTTICA DIECI DECIMI
SAN ROMANO
|VIA SAN ROMANO 46, FERRARA
|0532 1860281
|OTTICA BOVESI
IMOLA
|VIA EMILIA 113, IMOLA
|0542 22547
|OTTICA BOVESI
LUGO
|VIA FORO BOARIO 4, LUGO
|0545 25919
|OTTICA BOVESI
RAVENNA
|VIALE E. BERLINGUER 46, RAVENNA
|0544 406418
|OTTICA BOVESI
SUPEROPTICAL
|VIALE MARCONI 12, IMOLA
|0542 34955
|OTTICA GIULIANINI
|CORSO BACCARINI 30/A, FAENZA
|0546 29220
|OTTICA SCIPI
|CORSO SAFFI 27/B, FAENZA
|0546 28570
|OTTICA ZAULI
|CORSO MAZZINI 68/D, FAENZA
|0546 25075