“Il mondo perde un gigante, io perdo un Maestro”. Così Federico Marchetti, fondatore di Yoox, ricorda Giorgio Armani. Marchetti oggi, dopo aver venduto Yoox (il gruppo è oggi al centro delle cronache per centinaia di licenziamenti), è all’interno del consiglio di amministrazione della Giorgio Armani Spa, l’organo che dovrà individuare l’erede dello stilista italiano in grado di guidare il gruppo.

“Per oltre trent’anni ho avuto il privilegio di condividere con lui momenti preziosi, sia come suo consigliere sia nella vita personale: dalla lettera di presentazione che ha scritto di suo pugno per il mio Master alla Columbia University nel 1997 allo sbarco sul mio sito di e-commerce tra i primissimi a crederci fino ad abbracciare il progetto illuminato di cotone organico rigenerato in Puglia insieme alla task force di Re Carlo da me presieduta, ha da sempre per me incarnato un faro e una guida spirituale”

“Ho anche avuto il privilegio di sedere al suo fianco nel Consiglio di Amministrazione e di ammirare da vicino la sua capacità unica di coniugare creatività senza tempo con rigore austero, immaginazione con una visione acuta e lungimirante del business. Le sue parole, che ha voluto donarmi recentemente nella prefazione al mio libro, resteranno per sempre impresse nel mio cuore. Grazie, Giorgio. Ora, dopo tanto lavoro, puoi riposare in pace”