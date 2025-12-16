A otto anni dalla sua nascita, Federcoop Romagna non interrompe il proprio percorso di sviluppo.

La convention svolta oggi all’Almagià di Ravenna è stata l’occasione per ripercorrere le cifre della sua crescita, dalla costituzione a oggi: 114 occupati (+45%), di cui 88 donne, 6,5 milioni di euro di fatturato (+20%) e quattro sedi tra Ravenna, Forlì, Rimini e Cesena.

Il bilancio 2025 si chiuderà con un utile di circa 100mila euro, ristorno alle cooperative associate e premio di produzione pieno ai dipendenti. Nel 2025 i lavoratori hanno ricevuto circa 280mila euro di benefit, quasi 2.500 euro a testa, fra ticket, welfare, bonus di risultato e altri incentivi.

Nata il 12 settembre del 2017 dalla fusione tra Federcoop Nullo Baldini di Ravenna, Coopservizi di Forlì e Contabilcoop di Rimini, Federcoop Romagna è oggi la più grande struttura di servizi nel mondo di Legacoop nazionale. Negli anni ha saputo espandere la propria offerta, arricchendo il catalogo tradizionale di attività rivolte alle imprese, che vanno dalla tenuta di contabilità e bilanci all’elaborazione di cedolini paghe, fino alla consulenza nei campi legale, fiscale, del lavoro, direzionale e ambientale. Un forte impulso all’innovazione ha portato Federcoop a realizzare progetti importanti nel campo della selezione del personale, della certificazione di genere e dell’organizzazione aziendale. Risultati raggiunti grazie a una nuova organizzazione, che ruota attorno al consiglio di amministrazione, presieduto da Paolo Lucchi e dalla vice Antonella Conti, e alla direzione operativa, coordinata da Ornella Rutigliano.

Tra gli obiettivi emersi dall’incontro ravennate, figura il rafforzamento del modello organizzativo, per affiancare in modo ancor più efficace le cooperative romagnole aderenti a Legacoop nel loro percorso di crescita e consolidamento. Questo significa anche favorire i percorsi di formazione dei dipendenti Federcoop e l’ulteriore innalzamento del loro livello professionale.

«Sappiamo che se vogliamo rimanere leader di mercato, dobbiamo saperci proiettare sul medio e lungo periodo — dicono il presidente di Legacoop e Federcoop Romagna, Paolo Lucchi e la coordinatrice della direzione operativa di Federcoop, Ornella Rutigliano —. Questo significa implementare l’Intelligenza Artificiale nei servizi di supporto più tradizionali e avviare sperimentazioni di utilizzo dell’IA per le consulenze più avanzate, ma anche allargare il percorso di certificazione di genere a tutte le cooperative del mondo Legacoop nazionale, favorire la massima trasparenza e chiarezza dei bilanci delle cooperative associate e garantire percorsi di crescita professionale ai soci e dipendenti delle cooperative romagnole».

Il report e il budget 2025 sono stati presentati dalla coordinatrice della direzione operativa, Ornella Rutigliano, e dalla responsabile amministrativa, Cristina Montaguti. La coordinatrice del centro studi di Legacoop Romagna, Simona Benedetti, ha presentato le previsioni economiche 2026 per la Romagna, mentre le conclusioni sono state a cura del presidente Paolo Lucchi.