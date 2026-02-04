Servizi avanzati di analisi organizzativa e di clima aziendale, formazione su processi di risorse umane e ridisegno della struttura organizzativa, a condizione di favore per le cooperative: Federcoop Romagna ha firmato una nuova convenzione con la società SCR che mette a disposizione delle imprese associate a Legacoop Romagna una gamma di attività innovative per la gestione delle risorse umane.

SCR – con sedi a Ravenna e Cesena – è stata fondata nel 2007 da un team di psicologi esperti nella gestione delle HR. La partnership è stata presentata a Ravenna, nella sede di Federcoop Romagna, nel primo di due incontri rivolti ai referenti interni. Ha introdotto la presentazione la coordinatrice di Federcoop Romagna, Ornella Rutigliano. Per SCR erano presenti Stefania Suzzi e Carlo Pelliconi.

«La difficoltà a reperire personale qualificato – dichiara il presidente di Legacoop e Federcoop Romagna, Paolo Lucchi – rappresenta una delle difficoltà più sentite dalle cooperative associate. In questo contesto, la nostra capacità attrattiva risiede nella forza dei nostri valori e nel legame con il territorio, ma anche in percorsi di formazione continua che sviluppino prospettive di crescita basate su un progetto condiviso. Questa convenzione con SCR rappresenta un ulteriore passo in questa direzione, per valorizzare al massimo il capitale umano che lavora nelle cooperative, la risorsa più preziosa che abbiamo».