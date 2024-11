Sono dati positivi e che fotografano una realtà solida e in continua crescita quelli presentati giovedì 28 novembre durante l’assemblea dei soci di Federcoop Romagna, la società di servizi di Legacoop Romagna.

Il bilancio preconsuntivo – presentato dalla responsabile amministrativa Cristina Montaguti – vede il fatturato del 2024 toccare i 6,4 milioni di euro (+3% rispetto al preventivo), in ulteriore miglioramento rispetto all’anno precedente. Netto il passo avanti rispetto al 2019, quando il valore della produzione era di 4,8 milioni di euro, così come il numero di dipendenti e collaboratori è passato da 78 a 113.

Federcoop Romagna, negli ultimi anni, si colloca ai primissimi posti tra le società di servizi nazionali del movimento cooperativo.

«I dati che presentiamo oggi – dichiara Paolo Lucchi, presidente di Federcoop Romagna e Legacoop Romagna –, dimostrano che anche in un contesto complesso come questo, siamo stati in grado di tenere in ordine i conti. In questi ultimi anni siamo riusciti a crescere sul fronte del fatturato e anche della forza lavoro. Questo è stato possibile grazie alla professionalità di chi lavora in Federcoop Romagna e alla costante offerta di nuovi servizi sempre più innovativi, capaci di anticipare le esigenze delle cooperative».

L’assemblea è stata presieduta da Antonella Conti, vice presidente di Federcoop Romagna.

Ornella Rutigliano – coordinatrice della Direzione Operativa – ha presentato i nuovi servizi rivolti alle cooperative: la cybersecurity, per garantire la riservatezza e la disponibilità delle risorse digitali, riducendo al mimino le possibilità di furti di informazioni e il tema degli adeguati assetti organizzativi, che riguardano ogni tipologia di impresa.

Mauro Gennaccari (sistemi informativi) e Monica Bolognesi (responsabile consulenza direzionale) e hanno presentato i due nuovi servizi.

All’assemblea è intervenuto Marco Ceresa – group chief executive officer di Ranstad Italia – la realtà specializzata nella ricerca di personale. Ceresa ha analizzato i trend che stanno ridefinendo il mondo del lavoro in termini di demografia, specializzazione, tecnologie e globalizzazione.

Federcoop Romagna è stata la prima società di servizi in ambito cooperativo a siglare un accordo con Ranstad per far incontrare domanda e offerta di figure professionali per le imprese, accordo pioniere a cui ora stanno seguendo altre realtà italiane.