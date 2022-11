Novità nella governance di Federcoop Romagna, la società di servizi avanzati per le imprese di Legacoop Romagna, che ha tenuto a Ravenna la propria assemblea dei soci. Antonella Conti, presidente della cooperativa Formula Servizi, è la nuova vicepresidente, in sostituzione di Rudy Gatta, che ha dato le proprie dimissioni da consigliere di amministrazione. Al suo posto è entrata in cda Elena Zannoni, coordinatrice della provincia di Ravenna di Legacoop Romagna.

Durante l’assemblea, svolta martedì 8 novembre nella sala “Nullo Baldini” di Legacoop Romagna in via Faentina a Ravenna, oltre ai dati di bilancio sono stati presentati i nuovi servizi messi a disposizione delle imprese cooperative: da quelli telematici e di cyber security a quelli relativi al “Mobility manager”, fino a quelli sulla certificazione di genere e al progetto “Strumenti partecipativi”.

Terminata la relazione sull’analisi dei dati di bilancio, con previsione al 31 dicembre 2022 affidata alla responsabile amministrativa della cooperativa, Cristina Montaguti, ha preso la parola l’amministratore delegato Paolo Lucchi, che sul tema dell’innovazione al servizio delle imprese cooperative ha evidenziato come, con il lavoro di questi anni, nonostante il prolungato periodo di difficoltà dovuto prima alla gestione della pandemia ed oggi delle tensioni creatisi attorno ai costi energetici, Federcoop sia riuscita a rispondere ai bisogni ed alle richieste delle imprese cooperative romagnole, anche trasformando la propria struttura organizzativa ed adeguandola alle nuove esigenze imposte dal mercato.

Sui diversi punti all’ordine del giorno, quindi, la presidente dell’Assemblea, Giorgia Gianni ha chiamato ad intervenire: Cristina Pieraccini – SIM, servizi telematici e non solo; Luca Petrone – Cyber security; Roberta Michelazzi – Mobility manager; Serenella Vasini, che ha illustrato il catalogo comunicazionale pensato per le cooperative dalla “Rete Treseiuno”; Elena Zannoni – Certificazione di genere ed Elisabetta Cavalazzi – che ha illustrato il “Progetto Strumenti partecipativi”.

Mario Mazzotti, presidente di Legacoop e Federcoop Romagna, ha concluso i lavori.

Federcoop Romagna nel 2021 ha assunto 7 nuovi addetti (5 donne e 2 uomini, età media di circa 40 anni), nel 2022 ha assunto 22 nuovi addetti (16 donne e 6 uomini, di età media di 38 anni), oggi Federcoop Romagna ha 100 dipendenti (75 donne e 25 uomini, di età media di 46 anni) e una decina di collaboratori esterni. Nello stesso periodo anche il fatturato è cresciuto considerevolmente (dai 5,1 milioni nel 2020 ai 6,3 nel 2022, con una tendenza che si consoliderà ulteriormente nel 2023).