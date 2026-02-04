Bollette fuori controllo, acquisti online problematici, multe poco chiare, ticket sanitari impropri, truffe telefoniche e informatiche, ludopatia e sovraindebitamento: sono solo alcune delle criticità che colpiscono quotidianamente cittadini di tutte le età. Di fronte a una crescente richiesta di assistenza e tutela, Federconsumatori Ravenna ha deciso di incrementare la propria presenza sul territorio faentino.

L’associazione amplia infatti gli orari dello sportello di Faenza, che sarà attivo tutti i venerdì dalle 14.30 alle 16.30 presso la sede Cgil di Faenza, in via Chiarini 12. L’obiettivo è rispondere in modo sempre più efficace ai bisogni dei consumatori, in una fase storica segnata dal progressivo impoverimento delle famiglie e dall’aumento delle situazioni di fragilità economica.

Il servizio sarà garantito grazie alla disponibilità dell’avvocata Fato Luwanca Nuru, laureata in giurisprudenza all’Università di Bologna, collaboratrice dei centri antiviolenza PerLeDonne Imola e Mondodonna Onlus, nonché già consigliera di parità.

Federconsumatori, nel rafforzare la propria attività sul territorio, auspica anche un cambio di passo da parte della politica, affinché venga presa piena consapevolezza delle difficoltà economiche crescenti e si mettano in campo politiche concrete di sostegno alle famiglie.

Per fissare un appuntamento è possibile contattare i numeri 0546 699611 o 0544 244241, oppure scrivere all’indirizzo email ra.info@federconsumatori.emr.it.