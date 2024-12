“Sorprende notare che il PD di Lugo e Villa San Martino abbiano espresso “preoccupazione” per come è avvenuta l’elezione di Secondo Valgimigli a Presidente della consulta della frazione, ormai più di un mese fa.

Dopo le tante parole spese in campagna elettorale e in consiglio comunale proprio da alcuni esponenti del PD sulla necessità di valorizzare le consulte, le frazioni, anteponendo quindi l’interesse della comunità a quello di partito, ci ritroviamo a dover evidenziare come i criteri della competenza, partecipazione e presenza sul territorio siano stati determinanti per considerare Secondo Valgimigli la persona più indicata a presiedere la consulta di Villa San Martino.

Criteri forse sconosciuti o non rilevanti per il Partito Democratico, abituato da diverso tempo a cercare di occupare con ogni mezzo a disposizione tutti gli spazi della vita politica della Bassa Romagna.

Si può quindi facilmente dedurre che a differenza delle altre consulte di Lugo, la mancata possibilità per il PD di poter esprimere il Presidente a Villa San Martino debba aver creato un certo fastidio ai suoi dirigenti locali.

“Il Partito Democratico si sarebbe dovuto preoccupare di Villa San Martino e delle sue problematiche anche negli anni scorsi, perciò accogliamo con favore questa loro inattesa disponibilità a voler risolvere le diverse criticità presenti a Lugo e nelle frazioni; con l’auspicio che non ne possano emergere delle nuove”, ha affermato Gian Marco Grandi, capogruppo di Fratelli d’Italia a Lugo.”