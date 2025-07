“I consiglieri di Fratelli d’Italia, Anzellotti e Rambelli, esprimono la loro sorpresa e delusione in merito al comunicato stampa dell’amministrazione comunale, che risulta caratterizzato da ipocrisia e una scarsa aderenza alla realtà dei fatti.

In particolare, riteniamo irrazionale l’affermazione relativa alla rotonda di Via Fornazzo, definita “già riaperta”, quando da due anni i residenti lamentano ritardi significativi nella costruzione, che ostacolano l’accesso alle proprie abitazioni.

L’amministrazione ha menzionato numerosi lavori da eseguire, tra cui lo scavo del sottopasso, senza fornire dettagli sui tempi di inizio e conclusione. Solo due settimane fa, la giunta comunale ha dichiarato che tutto sarà completato entro la fine dell’anno. Ci chiediamo come sia possibile, considerando che mancano ancora la rotonda e lo scavo per il sottopasso. È più realistico ipotizzare una conclusione nel 2026, anziché nel febbraio 2024, come inizialmente previsto. Chiediamo umiltà e una maggiore serietà da parte della giunta.

Il capogruppo Anzellotti precisa anche che circa quindici giorni fa, l’amministrazione ha giustificato i ritardi con le piogge abbondanti dell’inverno scorso, una scusa che riteniamo superficiale continua il consigliere Rambelli , dato che i lavori dovevano essere completati all’inizio del 2024. Con questo passo, temiamo che ci si avvii verso la fine del 2026.

Ricordiamo che tra qualche mese arriveranno nuovamente le piogge, e il lavoro effettuato durante questi mesi estivi è stato minimo. Rischiamo di trovarci, ancora una volta, in inverno, senza aver completato lo scavo, che rappresenta il lavoro più lungo e complesso.

Invitiamo pertanto la giunta comunale a essere più realistica riguardo ai lavori e alle tempistiche, che risultano praticamente assenti nelle loro dichiarazioni. La cittadinanza è stanca di sentire tante parole e pochi fatti concreti.”