“Un altro episodio di criminalità si è verificato nel centro di Bagnacavallo, l’ennesimo episodio e con una gravità crescente come c’era da aspettarsi quando alle promesse dell’amministrazione comunale non seguono i fatti. e la situazione è ormai sfuggita di mano.

Nella serata di lunedì 30 giugno 6/8 ragazzi oltre che distruggere diversi bidoncini dei rifiuti hanno scatenato una rissa con accoltellamento, ci sono stati diversi feriti, scatenando il terrore per il centro storico.

La chiusura definitiva della stazione dei carabinieri locali, avvenuta quasi sei anni fa, ha lasciato un vuoto significativo, e la presenza nella stazione a Cotignola, non è certamente una soluzione ottimale.

Solo l’impegno costante e instancabile delle nostre forze dell’ordine che vanno costantemente ringraziate in questo caso particolare dei carabinieri, che riescono a supplire alla mancanza della caserma nel nostro capoluogo comunale. La percezione di insicurezza, tanto evocata da molti, sta diventando sempre più drammatica e viene sottovalutata dall’amministrazione, afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia, Anzellotti. Non ci sono ancora notizie sulla nuova caserma, e i continui rallentamenti sono all’ordine del giorno. L’opposizione a marchio fratelli d’Italia , rappresentata da Anzellotti e Rambelli, ha già presentato diverse interrogazioni riguardo a questa problematica.

I 2 consiglieri di FdI rispondono anche al Sindaco che in comunicato parla di senso di comunità di aiutarci fra cittadini e di riempire le strade uscendo di casa per “combattere” il degrado, ma vogliamo dire al Sindaco che la gente ha paura a uscire di casa e dopo questo fatto dove sono spuntati i coltelli ancor di più ha timore ad uscire.

Vogliamo dire al Sindaco che è ora di dimostrare coi fatti che si vuole riportare la Caserma nel nostro capoluogo, il lavoro dei Carabinieri va premiato con una caserma degna del nostro comune e delle nostre forze dell’ordine che mai smetteremo di ringraziare.

Siamo stati capaci di trovare una sistemazione ai carabinieri forestali che con tutto il rispetto non mi sembra che Bagnacavallo sia il luogo adatto e non riusciamo a trovare una caserma per l’arma dei carabinieri, ancora una volta ci chiediamo se ci sia la volontà politica di riportare la caserma a Bagnacavallo.

Vediamo nelle parole del Sindaco quasi fare distinzione tra polizia locale e carabinieri, noi crediamo che vadano tutti elogiati e ringraziati allo stesso modo di certo dichiarano Anzellotti e Rambelli non possiamo ringraziare l’amministrazione comunale che non è in grado di garantire quella sicurezza che ci spetta di diritto come cittadini.

Concludiamo dicendo che non sono i cittadini che devono garantirsi la sicurezza anche se aiutarsi va sempre bene, ma i cittadini non possono mettere in pericolo la loro incolumità “uscendo di casa” anche perché ricordiamo al Sindaco che il tutto è successo dopo le 23 e chi lavora il giorno, dopo alle 23 si va a letto, ma tocca all’amministrazione comunale fare il possibile per garantire sicurezza mettendo le forze dell’ordine nella miglior condizione possibile per agire.”