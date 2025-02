La rassegna Favole del Teatro Masini di Faenza prosegue domenica 23 febbraio alle ore 16 con la nuova produzione di Accademia Perduta/Romagna Teatri: Bella, Bellissima!, uno spettacolo della regista Nadia Milani, con drammaturgia di Beatrice Baruffini, interpretato da Giulia Canali, Noemi Giannico ed Eleonora Mina. Le musiche sono firmate da Andrea Ferrario.

Bella, Bellissima! racconta, attraverso il teatro di figura e d’immagine, una storia semplice e importante sul valore del punto di vista personale, del non-giudizio, della non-omologazione a determinati canoni di bellezza.

“Bella, Bellissima!”, pensa Orco di Strega e, ogni volta che la vede, sente le farfalle nello stomaco. Finché un giorno, trova finalmente il coraggio di invitarla ad un pic-nic nel bosco.

Strega è emozionantissima dell’invito inaspettato, si prepara con cura e indossa il suo abito migliore, quello che la fa sentire bella, anzi, bellissima! Ma, sulla via verso il suo appuntamento, incontra alcuni abitanti del bosco che non la pensano esattamente nello stesso modo: per essere bella, bellissima Strega deve aggiustarsi il naso, la gobba, i capelli ed anche il vestito.

E Strega decide di seguire i loro consigli: usa la magia per “aggiustarsi” e quando finalmente agli occhi di tutti è bella, bellissima, corre dal suo amato Orco. Peccato che, al suo arrivo, è talmente diversa da come la ricordava che Orco non la riconosca neanche… perché Strega, per lui, è la più bella, bellissima del mondo esattamente così com’era.

Chi decide che cos’è la bellezza? Nell’epoca dei selfie, delle fashion blogger della bellezza “instagrammabile”, è importante tornare a raccontare una storia semplice che incontri lo sguardo delle bambine e dei bambini per provare a ribaltare il nostro punto di vista, per tornare là, alle origini del non giudizio, quello che loro naturalmente praticano ogni giorno.

Teatro di figura e d’immagini