Prosegue con grande soddisfazione il calendario di appuntamenti DEAcademy riservato alle società affiliate Atalanta, tra le quali, da questa stagione, rientra anche il Faventia Calcio.

Nella mattinata dello scorso sabato 22 febbraio, i biancoblù Yurj Bruschi (mister dei 2013) e Federico Flamini (collaboratore della Non agonistica) hanno presenziato all’incontro Il portiere: evoluzione del ruolo. La conciliazione tra istinto nella parata e tecnica individuale è stato il fulcro della discussione, tenuta al centro sportivo di Osio Sotto (BG) da Marco Di Galbo, membro dello staff tecnico atalantino.

Solo l’ultima di una serie di date che si succedono senza sosta dalla presentazione del progetto DEAcademy Italia, svolta al Palace Hotel Verdellino (zona Bergamo) il 5 ottobre. Il 12 dello stesso mese, infatti, ha aperto le danze Il duello, un primo momento formativo condotto da Andrea Di Cinto (staff tecnico Atalanta). Mentre il 28 ottobre, in collegamento online, la prof.ssa Lucia Castelli ha spiegato come Allenare i valori per migliorare la prestazione.

Il 12 e il 13 novembre è stata la volta di una giornata dedicata alle affiliate lontane, all’invito alla quale hanno risposto «presente» Bruschi e Andrea Frau (mister dei 2014). Un’occasione unica, che ha permesso ai due allenatori del Faventia di assistere agli allenamenti delle giovanili dell’Atalanta, sia a Osio Sotto che a Zingonia. E durante la due giorni, la possibilità di conoscere, tra gli altri, Giovanni Bosi, faentino e mister della Primavera bergamasca, e di affrontare i temi del marcamento e dello smarcamento.

Molto prezioso anche il colloquio del 25 novembre, quando, in collegamento online, Martina Quintarelli del Csr (Corporate social responsibility) ha risposto ad alcune domande nell’ambito de I progetti educativi. Poi, il 7 dicembre, ancora tappa a Osio Sotto, per affrontare l’argomento de La performance nell’attività di base insieme a Roberto Niccolai (staff performance Atalanta): una presentazione dell’attività motoria con e senza palla, propedeutica alla mobilità e alla coordinazione. Ad assistere e interagire anche i nostri mister Bruschi, Di Camillo (2012) e Frau.

Appuntamenti più recenti – oltre al già citato del 22 febbraio – hanno riguardato: Il metodo Atalanta (il 13 gennaio, online insieme a Stefano Bonaccorso dello staff tecnico); Le partite a tema (il 25 gennaio a Osio Sotto con Mattia Morelli, anch’esso staff tecnico Atalanta) e Il rispetto dei ruoli: staff e genitori (il 10 febbraio, online, di nuovo con la prof.ssa Castelli).

Infine, ancora tre gli incontri previsti dal ricco programma DEAcademy. Il 10 marzo sarà il turno di Attività estiva Atalanta: camp e ritiri; seguirà il 12 aprile a Osio Sotto Il gesto tecnico: come allenarlo nell’attività di base; chiuderà in pompa magna il 5 maggio Come riparte una stagione, intervista online a Bonaccorso, Niccolai, Ivan Pellizzoli, Giorgio Frezzolini.

Una serie di esperienze importanti per il personale Faventia: dal lavoro sul campo ai proficui confronti con esperti. L’obiettivo è crescere, noi per primi. Per poter offrire ai ragazzi una formazione sempre più di livello.