Fase 2, riparte il settore tessile: “Mercato e pagamenti saranno lenti, non abbandoniamo la produzione di mascherine”

Riparte il settore tessile. Dal 4 maggio le aziende italiane potranno tornare alle loro produzioni. Molte, in queste settimane, si erano convertite alla realizzazione di mascherine o di altri dispositivi di sicurezza. Nel territorio ravennate diverse avevano fatto questa scelta, iniziando un nuovo commercio su tutto il territorio nazionale. Come la BPR di Faenza, realtà che si occupa per lo più della produzione di capi per conto terzi e che si era convertita per realizzare mascherine. Da lunedì si tornerà alla lavorazione consueta ma, almeno all’inizio, quando il mercato non sarà ancora quello del periodo pre crisi, continuerà la produzione di mascherine