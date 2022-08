L’Azienda USL della Romagna ha dato avvio alla campagna informativa relativa alla promozione dell’utilizzo del “Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) – La tua storia sanitaria a portata di mano”, per sensibilizzare la popolazione residente all’utilizzo di questo utile e pratico strumento.

Tutti i cittadini italiani o stranieri, iscritti al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) possono utilizzare il loro Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE).

Il FSE racchiude, in modo protetto, la storia clinica e sanitaria e permette di consultare, tramite Internet, visite, esami, referti, certificati vaccinali, prescrizioni di farmaci ed altri documenti.

Nel Fascicolo è possibile anche inserire documenti personali come: appunti sulle cure, o sulle diete da seguire, un’agenda per gli appuntamenti, documenti relativi a visite/esami effettuati in strutture private o in strutture sanitarie di altre Regioni.

Altra importante opportunità, soprattutto per le persone anziane ed i minorenni, consiste nel fatto che la gestione del FSE può essere assegnata a familiari e persone di fiducia. Per i cittadini minorenni e per i soggetti sottoposti a tutela, infatti, il responsabile legale può utilizzare il loro FSE tramite le proprie credenziali di accesso.

Per utilizzare il FSE, AUSL Romagna invita tutti i cittadini a dotarsi di SPID, l’identità digitale indispensabile per accedere ai servizi della pubblica amministrazione, oppure di Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Per ricevere informazioni su come attivare lo SPID si può visitare il sito nazionale www.spid.gov.it, o quello della Regione Emilia – Romagna: https://digitale.regione.emilia-romagna.it/digitale-comune/spid.

In sintesi, utilizzando il Fascicolo si può: