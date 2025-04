Non si ferma la generosità della Croce Rossa Italiana – Comitato di Ravenna nei confronti delle famiglie indigenti in particolare i nascituri meno fortunati di Ravenna che hanno come riferimento lo sportello del sorriso di via Grado 30 nonché della Onlus Il Terzo Mondo ODV.

Il Comitato ravennate ha infatti donato allo Sportello fasciatoio, seggiolone, sdraiata, giocattoli e accessori vari per la prima infanzia. Tutto il materiale sarà donato alle famiglie che periodicamente si rivolgono allo Sportello del Sorriso per un sostegno.