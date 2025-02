“Il Pd e la nuova giunta emiliano romagnola stanno scaricando sul Governo la propria incapacità nella gestione regionale della sanità utilizzando dei metodi vergognosi. La propaganda politica, infatti, si avvale anche di canali istituzionali. Un esempio è quanto scritto nel manifesto diffuso dalla Regione Emilia Romagna in cui si legge testualmente che: ‘Il Governo ha imposto alle Regioni, nonostante il loro comune parere negativo, di introdurre nuovi ticket. L’Emilia-Romagna si è assunta la responsabilità di applicare un sistema più equo’.

Tutto ciò è ovviamente falso. Il governo nel 2025 ha portato il fondo sanitario nazionale a 136,5 miliardi, cifra mai raggiunta prima. E se la regione ha deciso di aumentare i ticket sanitari è semplicemente, poiché non è stata in grado di avere una gestione oculata ed ha perpetrato una politica di sprechi.

Non si può fare campagna politica sulla sanità, dicendo delle falsità e soprattutto utilizzando dei canali istituzionali per farlo. Per questo motivo, come Fratelli d’Italia stiamo valutando di presentare un esposto alla corte dei conti, poiché questa campagna, politica e non informativa, è stata probabilmente finanziata con risorse pubbliche. È quindi necessario fare chiarezza.”

Marta Farolfi Senatore della Repubblica FdI

Alberto Ferrero Consigliere regionale Fdi