“Nel Consiglio dei Ministri di oggi sono state approvate misure significative per affrontare gli eventi alluvionali che hanno colpito Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

Tra le principali decisioni si annoverano: la proroga dello stato di emergenza e della Struttura del Commissario Straordinario al 31 maggio 2026; l’estensione delle funzioni del Commissario agli eventi alluvionali di settembre e ottobre 2024; il rafforzamento del ruolo dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, che, in qualità di sub-commissari, garantiranno la partecipazione diretta alle attività della cabina di coordinamento per la ricostruzione nei rispettivi territori. A essi sono delegati tutti i poteri conferiti dal Commissario, con funzioni di coordinamento e attuazione delle misure per la ricostruzione privata, nonché di coordinamento, monitoraggio e gestione degli interventi di ricostruzione pubblica.

“È inoltre prevista l’adozione di un programma straordinario di interventi urgenti, supportato con 1 miliardo di euro, finalizzato alla riduzione del rischio idraulico e idrogeologico, oltre all’estensione di misure di sostegno agli imprenditori agricoli.

Desidero esprimere un sincero ringraziamento al Ministro Musumeci e a tutto il Governo per l’attenzione e l’impegno dimostrati nel rispondere alle esigenze del nostro territorio”, lo dichiara la Senatrice di Fratelli d’Italia Marta Farolfi.”