“Apprendo con profonda tristezza la notizia della scomparsa di Gilberto Bucci, un amico carissimo con il quale ho avuto l’onore di condividere oltre vent’anni di battaglie politiche e civili per la nostra Romagna,” dichiara la Senatrice di Fratelli d’Italia Marta Farolfi.

“Gilberto è stato un esponente di primo piano della Democrazia Cristiana nella Romagna Faentina, ma è nel dopo-DC che ha dimostrato la sua straordinaria coerenza.

Insieme a quel gruppo di cattolici moderati del CDU e del CCD, scelse con fermezza la strada del centro-destra, rifiutando quello che considerava un innaturale accordo con gli eredi del PCI. Da allora, il suo impegno non è mai venuto meno.”

La Senatrice Farolfi sottolinea poi il legame professionale e umano rimasto intatto fino agli ultimi giorni: “Il nostro rapporto è continuato nel segno di una stima reciproca mai scalfita. Abbiamo collaborato attivamente, specie nel settore dell’agricoltura, comparto che Gilberto ha seguito con passione, competenza e instancabile dedizione fino ad oggi. La sua scomparsa rappresenta una perdita incolmabile per il centro-destra della Romagna Faentina e di tutta la provincia di Ravenna.”

“Insieme a Roberto Petri, desidero esprimere alla moglie e alle figlie le mie più sentite condoglianze e la mia più sincera vicinanza in questo momento di immenso dolore. Ci mancheranno la sua lucidità politica e la sua grande umanità.”