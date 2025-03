“Accogliamo con grande favore la dichiarazione della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, riguardo al rinvio delle assurde multe ai costruttori di auto per le emissioni di CO2. Questa decisione rappresenta un passo importante verso un approccio più equilibrato e realistico nella transizione ecologica del settore automobilistico,” dichiara Marta Farolfi, Senatrice di Fratelli d’Italia.

“Il rinvio delle sanzioni permetterà alle aziende di avere il tempo necessario per adeguarsi agli standard di conformità, evitando così un impatto economico devastante che avrebbe potuto compromettere la competitività del nostro settore industriale.

È però fondamentale che nel nuovo Piano industriale per il settore automobilistico venga ristabilito pienamente il principio di neutralità tecnologica: non ci si può limitare agli e-fuels, ma vanno incluse tutte le tecnologie, a partire dai biocarburanti, che possono contribuire alla decarbonizzazione dei trasporti in modo efficace e tempestivo”, ha aggiunto la Senatrice.

“Fratelli d’Italia continuerà a lavorare affinché l’Europa adotti politiche che favoriscano l’innovazione e la diversificazione tecnologica, garantendo al contempo la sostenibilità ambientale e la crescita economica. Solo attraverso un approccio pragmatico e di buonsenso potremo raggiungere gli ambiziosi obiettivi di riduzione delle emissioni senza sacrificare il benessere dei nostri cittadini e la solidità del nostro tessuto produttivo”, ha concluso Marta Farolfi.