“La federazione provinciale di Fratelli d’Italia di Ravenna esprime la propria vicinanza e solidarietà alle forze dell’ordine che, con il loro operato, sono sempre in prima fila nella difesa dei cittadini.

Oggi più che mai, anche alla luce di quanto avvenuto qualche giorno fa al Luogotenente Masini della caserma di Verucchio, il quale è stato indagato per eccesso di legittima difesa, solo per aver svolto il proprio dovere. Le forze dell’ordine sono state per troppo tempo non adeguatamente difese nell’esercizio del loro fondamentale operato, per questo motivo, oggi, è necessario intervenire anche a livello normativo per evitare che, in situazioni simili a quanto avvenuto a Verucchio, chi fa parte delle forze dell’ordine finisca automaticamente sul registro degli indagati.

Oggi ci sentiamo quindi in dovere di rimarcare la nostra vicinanza a tutte le persone che indossano una divisa anche e soprattutto nel momento in cui una parte della sinistra sembra più interessata a giustificare i comportamenti di tutti, soprattutto se stranieri, che a difendere chi mette a rischio la propria vita per la società.”