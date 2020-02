Farmers: Francesco Neri presenta il volume dedicato alla sua mostra alla Fondation A Stichting di Bruxelles

120 fotografie, paesaggi e contadini della campagna emiliano-romagnola. A Bruxelles, alla prestigiosa Fondation A Stichting, ha inaugurato lo scorso 18 gennaio la mostra fotografica “Contadini e paesani” del fotografo faentino Francesco Neri. Scatti ripresi in forma analogica nel corso di 10 anni. Uomini, donne e bambini per parlare della vita e del lavoro nei campi. Fotografie raccolte nel volume “Farmers” presentato alla Biblioteca di Faenza durante un appuntamento pubblico organizzato in collaborazione con la Fototeca Manfrediana.