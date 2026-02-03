La Farmacia Boattini di Coccolia, lungo la via Ravegnana, amplia e rafforza i servizi a disposizione della comunità e degli utenti che ogni giorno transitano su una delle principali arterie di collegamento tra Ravenna e Forlì, con una serie di novità che mettono al centro prevenzione, tempestività di intervento e accessibilità.

La prima e più rilevante novità riguarda la salute cardiaca. La farmacia ha infatti sottoscritto un accordo con il 118 e l’Ausl che ha consentito, tramite bando regionale, l’assegnazione di un defibrillatore automatico esterno (DAE) di ultima generazione per uso pubblico. Il dispositivo, illuminato, riscaldato, dotato di sistemi di automazione avanzata, geolocalizzazione in tempo reale e antifurto, è stato installato nello spazio antistante la farmacia, accanto all’ufficio postale, in una posizione facilmente visibile e rapidamente accessibile in caso di emergenza.

L’iniziativa si inserisce nel progetto regionale di contrasto all’arresto cardiaco improvviso, una delle principali cause di morte in Italia, con circa 55mila casi ogni anno. La disponibilità immediata di un defibrillatore e la rapidità di intervento rappresentano fattori decisivi per salvare vite. Il DAE della Farmacia Boattini è inoltre inserito nel sistema di allertamento del 118 ed è localizzabile tramite l’app gratuita “DAE RespondER”, disponibile per dispositivi iOS e Android.

Sempre nell’ambito della prevenzione cardiologica, la farmacia è già convenzionata con l’Ausl per l’erogazione di servizi di telecardiologia, come elettrocardiogrammi (ECG), Holter cardiaco e Holter pressorio. Con prescrizione medica, i pazienti possono accedere agli esami pagando esclusivamente il ticket, quando previsto, con tempi rapidi sia per l’esecuzione sia per la refertazione, affidata a cardiologi specialisti grazie a una collaborazione certificata con l’Università di Brescia.

Un’altra importante novità riguarda gli orari di apertura. A partire dal 1° febbraio 2026, la Farmacia Boattini effettuerà orario continuato dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 19.30, diventando l’unica farmacia del forese tra Ravenna e Forlì ad assicurare l’apertura senza interruzioni. Contestualmente è stato ampliato anche il servizio di prenotazione CUP per visite ed esami durante tutto l’orario di apertura.

Infine, nell’ottica di migliorare ulteriormente l’accessibilità, è stato reso disponibile un nuovo accesso dal retro della farmacia, raggiungibile dallo stradello sterrato adiacente allo studio medico. L’area, di proprietà della famiglia Boattini, mette a disposizione anche un ampio parcheggio privo di barriere architettoniche, pensato per facilitare l’accesso alle persone con difficoltà motorie o disabilità.

Un insieme di interventi che conferma il ruolo della Farmacia Boattini come presidio sanitario di prossimità, attento non solo alla dispensazione dei farmaci, ma anche alla prevenzione, alla sicurezza e ai bisogni concreti della comunità locale.