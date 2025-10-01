La Farini Social Week prosegue con gli appuntamenti culturali e propone, per sabato 4 ottobre, una passeggiata di quartiere con la guida turistica Michela Guerra.
Il ritrovo è alle 9.30 ai giardini Speyer. L’itinerario prevede la visita di alcuni angoli nascosti della città: dai resti archeologici del sottopasso pedonale alla Chiesa di San Giovanni Evangelista, dal Monastero di Santo Stefano degli Ulivi fino alla Rocca Veneziana, con tappe dedicate anche alla Ravenna Risorgimentale. Un tour affascinante immerso nei secoli di storia della città.
Per info e prenotazioni scrivere a cittattiva@comune.ra.it oppure telefonare allo 0544 482052