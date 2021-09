Dopo il primo weekend di festa continuano gli eventi della rassegna realizzata da CittAttiva per conoscere, far conoscere, animare e vivere in armonia il quartiere Farini, che si estende tra la Rocca Brancaleone e il Museo d’Arte della città di Ravenna, tra la stazione ferroviaria e via Diaz.

I prossimi tre giorni saranno dedicati soprattutto ai bambini: laboratori di pittura, pedalate nel quartiere in compagnia di tante storie. Ma anche incontri dedicati ai più grandi: officina popolare per biciclette, riflessioni sul doppio cognome e yoga della risata. CittAttiva e il Comune di Ravenna ringraziano tutte le realtà e le persone che hanno collaborato.

Ecco il programma dei prossimi tre giorni:

𝗹𝘂𝗻𝗲𝗱𝗶̀ 𝟮𝟳 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲

> ore 17:00 | Rocca Brancaleone

𝘈𝘳𝘵𝘪𝘴𝘵𝘢 𝘱𝘦𝘳 𝘶𝘯 𝘴𝘰𝘳𝘳𝘪𝘴𝘰

Laboratorio di pittura sassi a cura di Una Panchina per Elisa

𝗺𝗮𝗿𝘁𝗲𝗱𝗶̀ 𝟮𝟴 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲

> ore 10:00 | Velostazione, piazzale Farini

𝘖𝘧𝘧𝘪𝘤𝘪𝘯𝘢 𝘗𝘰𝘱𝘰𝘭𝘢𝘳𝘦

Officina aperta per supportare i cittadini nella manutenzione della propria bicicletta a cura di Coop.San Vitale

> ore 15:30-19:30

𝘔𝘦𝘳𝘤𝘢𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘢𝘥𝘪𝘯𝘰 | Viale Farini

L’appuntamento settimanale con i produttori locali

> ore 17:00 | Ritrovo in Libreria Dante, via Diaz

𝘗𝘦𝘥𝘢𝘭𝘦𝘨𝘨𝘪𝘢𝘮𝘰

Letture animate a tappe con i volontari di Nati per Leggere, Libreria Dante, Una Panchina per Elisa

> ore 17:30 | Giardini Speyer

𝘊𝘰𝘮𝘦 𝘥𝘢𝘳𝘦 𝘪𝘭 𝘥𝘰𝘱𝘱𝘪𝘰 𝘤𝘰𝘨𝘯𝘰𝘮𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘮𝘢𝘥𝘳𝘦 𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘱𝘢𝘥𝘳𝘦?

Riflessioni di giovani studentesse della città, in collaborazione con la Casa delle Donne

𝗺𝗲𝗿𝗰𝗼𝗹𝗲𝗱𝗶̀ 𝟮𝟵 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲

> ore 13:00 | Giardino Amadesi

𝘙𝘦𝘴𝘱𝘪𝘳𝘪 𝘱𝘦𝘳 𝘭𝘢 𝘷𝘪𝘵𝘢

Corso di pratiche di respirazione. Prova gratuita a cura di Elisa Billini – prenotazione a cittattiva@comune.ra.it

> ore 16:00 | Giardino Amadesi

𝘠𝘰𝘨𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘳𝘪𝘴𝘢𝘵𝘢: 𝘣𝘦𝘯𝘦𝘴𝘴𝘦𝘳𝘦 𝘦 𝘨𝘪𝘰𝘪𝘢

Lezione gratuita a cura di Graziella Frassineti. Porta il tuo tappetino/coperta

> ore 16:30 | Ritrovo a CittAttiva, via Carducci 14

𝘗𝘪𝘤𝘤𝘰𝘭𝘦 𝘭𝘪𝘣𝘳𝘦𝘳𝘪𝘦 𝘥𝘪 𝘴𝘵𝘳𝘢𝘥𝘢 𝘪𝘯 𝘤𝘢𝘮𝘮𝘪𝘯𝘰

Passeggiata nel quartiere tra CittAttiva e la Rocca Brancaleone. Animazioni a cura delle Piccole Librerie di Strada e Roberto Papetti.