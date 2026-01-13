Si terrà martedì 20 gennaio alle ore 20.30, presso il Cinema Sarti di Faenza, l’evento pubblico “FareFaenza: la città che cambia”, una serata aperta alla cittadinanza dedicata a raccontare il percorso di trasformazione che la città ha intrapreso negli ultimi anni. Un’occasione di restituzione e confronto per illustrare come Faenza abbia saputo affrontare crisi e complessità, trasformandole in opportunità di crescita, sviluppo e innovazione per l’intera comunità.

L’iniziativa intende offrire uno sguardo d’insieme sui numerosi progetti, materiali e immateriali, che hanno contribuito a ridisegnare il volto della città, grazie anche al ruolo attivo dell’amministrazione comunale nell’intercettare e valorizzare risorse europee, nazionali e regionali. Investimenti che si sono tradotti in opere pubbliche, servizi e politiche orientate a costruire una città più moderna, inclusiva e rispondente alle esigenze delle persone e del tessuto economico locale, con uno sguardo rivolto alle generazioni future.

La serata sarà condotta dal giornalista, scrittore e conduttore televisivo Emilio Casalini, noto al grande pubblico per il programma “Generazione Bellezza” in onda su Rai 3. Dopo una lunga esperienza nel reportage giornalistico, ha concentrato la propria attività sulla valorizzazione del patrimonio culturale e della bellezza come leva di sviluppo sostenibile e innovazione sociale. Casalini racconta l’Italia delle esperienze virtuose, mettendo in luce percorsi di rigenerazione culturale, economica e sociale che nascono dai territori e dalle comunità locali.

Il racconto della serata sarà articolato in quattro ambiti tematici: innovazione e sviluppo economico; attrattività turistica e culturale; welfare e gestione del bene pubblico; vivibilità e sicurezza urbana.

Per ciascun ambito interverranno amministratori del Comune di Faenza e dirigenti dell’Unione della Romagna Faentina, che risponderanno alle domande del conduttore illustrando il lavoro svolto in stretta sinergia, con l’obiettivo di trasformare finanziamenti e bandi in valore pubblico concreto e benefici diffusi per la collettività.

La narrazione sarà accompagnata da momenti musicali curati da due maestri della Scuola di Musica Sarti, che si esibiranno nel corso della serata e a chiudere l’evento sarà la comica faentina Maria Pia Timo, che porterà in scena uno spettacolo speciale che affronta temi di attualità con la sua graffiante ironia, offrendo agli spettatori un momento di coinvolgente divertimento.

L’evento è a partecipazione libera e gratuita, senza obbligo di prenotazione, fino a esaurimento dei posti disponibili presso il Cinema Sarti (via Scaletta 10, Faenza).