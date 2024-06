80 progetti che cambieranno il volto di gran parte della città. Un investimento da 60 milioni di euro, fra fondi PNRR, fondi per la ricostruzione dopo l’alluvione, fondi comunali e agenda trasformativa urbana. Di fronte a questi sforzi, il Comune di Faenza ha deciso di continuare la campagna di comunicazione “FareFaenza” per raccontare la città che cambia. Verranno affissi grandi manifesti in città e pannelli informativi nei cantieri. Poi social e sito internet