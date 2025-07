L’IA sta rivoluzionando, con i ritmi di un travolgente incremento esponenziale, molti campi dell’attività umana, tanto nell’ambito delle professioni quanto in quelli della creatività e del sapere.

Nell’anno in cui ricorre l’ottantesimo anniversario dalla nascita di Confcommercio Ascom Faenza, l’Associazione intende dedicare alcune occasioni di riflessione all’impatto dell’intelligenza artificiale sul mondo delle professioni.

Per iniziare questo percorso si è colta al volo una fortunata coincidenza con la conclusione di un progetto del Liceo faentino Torricelli-Ballardini denominato “Somiglianze di famiglia”, finanziato dal ministero della Cultura e da quello dell’Istruzione nell’ambito del programma CIPS – Cinema e Immagini per la Scuola. Il progetto ha visto lo sviluppo di numerosi laboratori e momenti di riflessione sulla storia e il futuro degli audiovisivi nel corso dell’anno scolastico, durante l’orario curricolare.

Si è quindi ritenuto, insieme al Liceo Torricelli-Ballardini e all’agenzia di comunicazione L’Age d’Or (referente scientifico esterno del liceo per il progetto Somiglianze di famiglia) che fosse una bella opportunità quella di organizzare un unico evento presso L’Arena Borghesi, punto di riferimento storico del cinema faentino, presente nello stesso luogo dal 1905.

La serata dal titolo Che cos’è l’IA e può fare cinema? si terrà martedì 15 luglio alle ore 21 ad ingresso gratuito ed avrà come graditissimo ospite e relatore il professor Simone Arcagni, studioso di new media e docente dello IULM di Milano, una delle figure di spicco in Italia per la riflessione sul futuro dell’arte e degli strumenti del linguaggio audiovisivo, autore di numerosi testi su questo argomento a partire dai primi anni 2000 e collaboratore di riviste e testate come la rubrica Nova del Sole 24 Ore, Segno Cinema, Film TV.

Le riflessioni del professor Arcagni si concentreranno principalmente su due temi estremamente attuali ed intriganti:

– Può l’intelligenza artificiale sostituirsi alla creatività umana in un’attività artistica come quella del film making?

– Le numerose professioni che ruotano intorno al mondo del cinema saranno seriamente minacciate dal continuo affinamento delle tecniche di AI generativa?

Oltre al professor Arcagni, al Direttore Francesco Carugati e al Presidente Sergio Scipi, saranno presenti all’incontro la dirigente del Liceo Torricelli- Ballardini Dr.ssa Paola Falconi, il consigliere della regione Emilia-Romagna Niccolò Bosi e l’assessore Massimo Bosi in rappresentanza dell’Amministrazione faentina.

Moderatore della serata nonché ideatore ed organizzatore della stessa Stefano Visani, Presidente del sindacato Comunicazione di Confcommercio Faenza.