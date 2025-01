Falsi Green Pass: iniziato il processo per un centinaio di persone

Iniziato in tribunale a Ravenna l’ultimo procedimento legato alle false vaccinazioni contro il coronavirus, organizzate dal medico Mauro Passarini per permettere di ottenere il green pass durante la pandemia. Nel 2023 il dottore ha patteggiato una condanna di 2 anni. 226 le persone che furono indagate, i pazienti, tutte imputate per falso in concorso. Nel 2024 sono arrivate le prime condanne fra gli 8 e i 12 mesi per gli imputati che avevano scelto il rito abbreviato nel procedimento penale. Fra questi anche il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Alberto Ferrero. Altri 71 imputati, a febbraio 2024, avevano patteggiato pene più lievi. 17 le persone prosciolte.