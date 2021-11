Il dottor Mauro Passarini è oggi comparso di fronte al Giudice per le Indagini Preliminari al Tribunale di Ravenna per rispondere delle accuse nei suoi confronti all’interno dell’inchiesta che ha smascherato una rete di green pass falsi a favore di persone non vaccinate. Sono 79 i certificati verdi sequestrati dalla Polizia di Stato.

Mauro Passarini dovrà rispondere di peculato, falso ideologico e corruzione.

Secondo quanto ricostruito attraverso le indagini, coordinate dalla Procura di Ravenna, il sanitario, in qualità di medico vaccinatore, avrebbe ritirato, nei primi giorni di ottobre, 15 flaconi di vaccino Pfizer-Biontech (per corrispondenti 90 dosi circa) del Ssn. Tredici flaconi sono stati conservati a temperatura ambiente e quindi resi non utilizzabili. Nel frattempo avrebbe emesso certificati verdi falsi. Inoltre, utilizzando l’applicativo SoleWeb, avrebbe inserito false certificazioni anti-Covid, aggiornando i relativi certificati vaccinali e inducendo in tal modo in errore il ministero della Salute che, sulla base di detta certificazione, rilasciava green pass ideologicamente falsi.

L’indagine era stata avviata dalla procura di Belluno che aveva accertato come un residente, fermamente contrario alla vaccinazione Covid-19, aveva portato la figlia minorenne a Ravenna per sottoporla nello studio medico dell’indagato a una vaccinazione simulata al solo fine di farle ottenere il Green Pass, ma senza realmente sottoporla ai necessari trattamenti clinici.

Il tutto è partito dalla denuncia della madre, separata dall’ex compagno, dopo che la donna ha iniziato a sospettare.

500 euro era il costo di ogni singolo Green Pass. Al momento dell’arresto, gli agenti di Polizia hanno trovato Passarini in possesso di 1.500 euro ritenuti provento di queste vendite. Fra gli indagati nell’ambito dell’indagine anche un poliziotto, vaccinato dallo stesso medico, che avrebbe collaborato all’aggiramento della normativa.

Saranno poi da chiarire le posizioni dei pazienti vaccinati e soprattutto se queste persone abbiano realmente ricevuto il vaccino.