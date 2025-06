L’ala italo\senegalese classe 2004 è un nuovo giocatore dei Raggisolaris, pronto a mostrare anche in Romagna le sue qualità che hanno spinto la Scaligera Verona, club di serie A2, a puntare su di lui. Il giocatore è infatti di proprietà del club veneto che lo ha nel proprio settore giovanile dal 2020 e lo ha mandato in prestito ai Raggisolaris. Ala di grande atletismo grazie ai suoi 204 cm, Mbacke si è messo in mostra in tutte le formazioni giovanili ed è sempre stato inserito nella prima squadra che ha giocato in A1 e A2. Nell’ultima stagione si è diviso tra Verona (serie A2) e Virtus Lumezzane (B Nazionale) dove si è trasferito a dicembre. Che Mbacke diventasse un giocatore di pallacanestro era scontato, perché ha il basket nel dna.

Nato a Vicenza il 23 novembre 2004, Mbacke si trasferisce a Dakar a cinque anni e proprio in Senegal inizia ad amare la pallacanestro, crescendo in una famiglia di cestisti. Lo zio Libass allena a Dakar, lo zio Papa Gaye ha militato per oltre dieci anni nella massima lega professionistica giapponese, e il cugino Seydina Faye ha giocato in Spagna nel Baskonia ed è ancora nel campionato iberico. Nel 2020 dopo il lockdown dovuto al Covid, Mbacke ritorna in Italia insieme allo zio Ndiaeka Faye, ex giocatore delle minors veronesi, e proprio a Verona inizia la sua avventura nella pallacanestro italiana. Nel settore giovanile della Scaligera entra nel 2020/21 giocando nell’Under 17 Eccellenza dando il via ad un percorso che termina nell’Under 19 Eccellenza, dove sfiora le finali nazionali di categoria. Sempre a livello giovanile disputa la IBSA Next Gen Cup con Verona nel 2022/23 e con la Pallacanestro Brescia nel 2023/24, arrivando alle Final Eight in entrambe le edizioni. Mbacke è sempre stato inserito nel roster della prima squadra veronese, debuttando in serie A2, e nello scorso dicembre viene mandato in prestito alla Virtus Lumezzane in B Nazionale dove in 15 gare segna 5.8 punti di media in 17.8 minuti di media giocati. Ora è pronto a dare il massimo nei Raggisolaris.

“Nello scorso campionato non ho giocato la partita a Faenza – spiega Mbacke – ma sono rimasto colpito dal palazzetto e dal calore dei tifosi: ho capito che in questa città si vive di pallacanestro. I dirigenti della Scaligera mi hanno consigliato di venire a giocare nei Raggisolaris, ritenendola una tappa importante della mia carriera per crescere e anche io sono convinto che sia un’ottima opportunità. Ho parlato con coach Pansa e sono davvero molto motivato di giocare davanti ad un pubblico appassionato. In campo mi sono sempre messo al servizio della squadra e dei miei compagni e penso sia la cosa più importante. Mi piace difendere e andare a rimbalzo e credo che siano le mie maggiori qualità”.

Il commento del Direttore Sportivo Andrea Baccarini. “Abbiamo deciso di investire su Mbacke seguendo la linea societaria di costruire una squadra giovane. Coach Pansa vede in lui grandissime potenzialità e siamo ben contenti di aver assecondato questo desiderio. Lo abbiamo ritenuto funzionale al gioco della squadra e crediamo che Faenza possa essere un’esperienza importante per la sua crescita. È molto motivato e oltre alle doti atletiche ha mani buone per tirare e passare la palla. Ha grandi potenzialità che sono ancora inespresse come è giusto che sia per un ragazzo del 2004 e vogliamo dargli la possibilità di giocare minuti e fare esperienza. Ci aspettiamo molto da lui”.