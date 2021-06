“ENI è una delle più importanti aziende Italiane e Il piano relativo alla cattura e allo stoccaggio di anidride carbonica è un progetto importante per Ravenna.

In linea con i target di riduzione di Anidride Carbonica della Comunità Europea, questo programma permetterà di valorizzare le infrastrutture esistenti e contribuirà a creare posti di lavoro in un settore di alta specializzazione.

Da anni si stanno cercando soluzioni concrete al riutilizzo dei giacimenti depletati e delle infrastrutture afferenti.

Da anni abbiamo ascoltato le più bizzarre proposte, e finalmente adesso abbiamo un serio progetto che oltre a riqualificare un comparto industriale fondamentale per il nostro territorio contribuisce in maniera concreta alla decarbonizzazione del nostro sistema industriale e promuove il percorso verso la sostenibilità dei consumi energetici.

Noi sosteniamo il progetto ENI, consci di poter affrontare le sfide che i cambiamenti climatici ci hanno offerto, riducendo le emissioni di anidride carbonica e al tempo stesso promuovendo sviluppo e la riqualificazione del territorio. Nel campo ambientale e nel campo della sicurezza Italia Viva non persegue posizioni ideologiche volte a chiudere la porta di fronte alle sfide del nuovo millennio ma crede nella concretezza dello stare con i piedi per terra. Noi crediamo che una vera transizione ecologica la si potrà realizzare solo in un contesto di crescita economica, lavoro e benessere.”