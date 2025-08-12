Faenza vuole rafforzare i tavoli di incontro per il supporto psicologico agli adolescenti

Rafforzare i tavoli di incontro per il supporto psicologico agli adolescenti. È questa la proposta del Movimento 5 Stelle contenuta in una mozione approvata dal consiglio comunale di Faenza durante l’ultima assemblea del 29 luglio scorso. I dati di UFO, lo spazio aperto nei locali del complesso dei Salesiani, dedicato ad ascoltare e a fornire supporto per le problematiche che può affrontare un giovane, dimostrano una richiesta d’aiuto crescente. Gli stessi rappresentanti degli studenti, durante diversi tavoli dedicati al mondo scolastico, hanno fatto richiesta di potenziare i supporti psicologici a loro disposizione.