Faenza vuole candidarsi ad ospitare nel 2026 il nuovo Campionato Nazionale Sbandieratori

Faenza si vuole candidare ad ospitare il nuovo Campionato Nazionale Sbandieratori. Da quest’anno, infatti, il campionato avrà un nuovo format che porterà alla scomparsa di Tenzone Aurea, Argentea e Bronzea. Nel 2025, Faenza ha ospitato sia la Tenzone Argentea, dal 18 al 20 luglio, sia il Torneo Nazionale Over 40, il 20 settembre. A Lugo, invece, vennero disputati i campionati giovanili.

Dopo aver riannodato i rapporti con la Federazione Italiana Sbandieratori, ora l’obiettivo è di ospitare la massima competizione nazionale dedicata alla bandiera, come già avvenuto in passato con la Tenzone Aurea.

L’amministrazione comunale manfreda ha quindi dato il proprio benestare al Gruppo sbandieratori e musici del Niballo. Sarà l’associazione a candidarsi e a farsi onere dell’organizzazione della manifestazione, in programma dal 17 al 19 luglio 2026.