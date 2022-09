Per l’ultimo appuntamento della rassegna “I suoni e le parole”, sabato (24 settembre), al teatro Masini di Faenza, l’inedito incontro tra il baritono di Brisighella ed il genio di Marco Castoldi. Ultimi biglietti disponibili.

Vola la prevendita per l’ultimo appuntamento della rassegna “I suoni e le parole: un simposio informale tra le pietre di Luna” che propone – sabato 24 settembre (ore 21) al teatro “Masini” di Faenza – una combo d’eccezione: il pianista-baritono Raffaello Bellavista e Marco Castoldi, in arte Morgan.

Saranno loro a salutare il pubblico faentino dopo un’estate ricca di eventi che li ha visti entrambi esibirsi sui palcoscenici più prestigiosi d’Italia.

Morgan – che ama definirsi “un alieno nella terra dei normali” – è un artista geniale che ormai, alla soglia dei 50 anni (li compirà il prossimo dicembre), fa parte della storia della musica italiana. Capace di spaziare nell’universo internazionale, fa dell’eclettismo la sua matrice genetica e, dai tempi dei Bluvertigo ad oggi, ha collezionato una serie infinita di premi alla carriera.

Il 24 settembre duetterà con un artista emergente di cui si parla ormai da tempo: Raffaello Bellavista è infatti reduce da alcuni grandi successi, come il concerto con Andrea Mingardi, l’interpretazione di “Volare” nel Campionato Europeo di trotto di Cesena e la partecipazione al teatro di Narni nel cast de “La Traviata” nei panni del Marchese d’Obigny. Bellavista, per il altro, è stato appena insignito del Premio Eccellenza Italiana 2022 che ritirerà il 14 ottobre in Vaticano (a presiedere il direttivo del Premio Santo Versace e George Lombardi).

Il programma del concerto, incentrato sul cantautorato italiano ed internazionale, sarà suddiviso in tre parti: nella prima si esibirà Raffaello Bellavista che presenterà un medley del suo celebre repertorio musicale. A seguire salirà sul palco Morgan (per la parte più corposa dell’evento) e, infine, la parte finale vedrà una featuring fra i due artisti che si esibiranno in un brano ancora top-secret.

I biglietti (euro 20) si possono acquistare presso la Pro Loco di Brisighella oppure on line nella piattaforma DICE (Info 0546-81166 – 3779887578).