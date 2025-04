Concluso in testa il girone C del campionato Elite, la Under 19 del Faenza di mister Marco Matulli inizia la fase successiva a eliminazione diretta con il match dei quarti in gara unica sabato 19 aprile allo stadio “Bruno Neri” (ore 15.30) contro i modenesi del Terre di Castelli 1907.

Terminato il campionato regionale al quinto posto nel girone la Under 19 della Virtus allenata da Alessandro Tosti ora è impegnata nei tornei di fine stagione.

E’ invece attesa alle ultime due partite di campionato l’Under 17 regionale del Faenza di Arturo Nicolosi che dopo aver vinto 5-1 con il Tozzona Pedagna sarà in campo domenica 27 aprile, match casalingo con il Classe e il 4 maggio a Sasso Marconi.

L’Under 17 provinciale Virtus di Luigi De Felice vince 3-1 con la Riolese, dopo l’iniziale svantaggio grazie alla doppietta di Servidei e alla rete di Decesari. Ultime due partite da disputare con Sporting Lugo ed Endas Monti.

Nel campionato regionale la Under 16 Virtus di Emilio Novelli guida il girone davanti all’Imolese, ed è attesa da due partite: in trasferta con il Santagata Sport e in casa con il Torresavio.

L’Under 15 Virtus di Graziano Fantoni concluso il campionato regionale si prepara ai tornei di fine stagione vincendo intanto 4-1 l’amichevole a Castenaso.

l’Under 15 provinciale Virtus di Enrico Cavina vince 5-2 il derby con lo Sparta Castel Bolognese grazie alle doppiette di Tarantino e Accorsi, oltre al gol di Savron. Con questa buona prestazione, la squadra biancoazzurra conclude il girone di campionato al quinto posto.

Per quanto riguarda le due Under 14 della Virtus. Nel girone A la squadra di Matteo Negrini viene battuta dallo Junior Cervia che si impone 2-0 e chiude il girone al settimo posto.

Nel girone B la formazione di Luca Dalla Malva domina il Cotignola e vince 6-0.

In gol Lai e Albonetti con doppietta, poi Bartolini e Bandaogo.

Termina in seconda posizione dietro il Sanpaimola e accede ai playoff.