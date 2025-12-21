Nella giornata di ieri la Polizia di Stato del Commissariato di Faenza ha dato esecuzione a un ordine di carcerazione nei confronti di un cittadino italiano di 49 anni, già sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova.
Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna a seguito dell’aggravamento della misura, disposto per la reiterata inosservanza delle prescrizioni imposte dall’Autorità giudiziaria.
L’uomo si trovava ricoverato presso il reparto di Medicina d’Urgenza dell’ospedale di Faenza. Una volta dimesso, è stato preso in carico dal personale della Squadra Anticrimine, accompagnato negli uffici del Commissariato per gli adempimenti di rito e successivamente tradotto presso la Casa Circondariale di Ravenna, dove resterà a disposizione dell’Autorità giudiziaria.
L’intervento rientra nell’attività costante di controllo e verifica delle misure alternative alla detenzione, finalizzata a garantire il rispetto delle decisioni giudiziarie e la sicurezza della collettività.