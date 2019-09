Dopo la vittoria nella Grande Squadra, Città Murata si aggiudica anche il trofeo della Piccola Squadra ai Campionati Italiani Sbandieratori organizzati da Faenza. Nella serata di domenica, la compagni di Montagnana ha concluso la propria esibizione con il punteggio di 57,18, più di un punto di vantaggio sulla piccola squadra del Rione Nero, arrivata seconda e quasi tre sugli sfidanti ferraresi che sono saliti sul gradino più basso del podio.

Oltre alla Piccola Squadra, nell’ultima giornata di manifestazione, era prevista la finale anche della Coppia: ad aggiudicarsi il trofeo è stata la Contrada San Luca di Ferrrara, prima con 56,96, davanti a l’Ente Palio di Ferrara, 56,27, alla coppia del Rione Giallo Simone Lionetti e Nicolò Benedetti (ieri campione nel Singolo), 52,54. Quarti i fratelli Rossi, Massimiliano e Filippo, la coppia del Verde che si era aggiudicata l’ultima Botte a giugno.

In seguito ai risultati ottenuti in questi due giorni di gare, Faenza ha così vinto, per la tredicesima volta nella sua storia, la classifica finale della Combinata, davanti a Città Murata e alla Contrada San Luca di Ferrara.