Continuano i disagi legati al maltempo e alle piogge degli ultimi giorni. Via Santa Lucia a Faenza si è allagata in tutto il tratto iniziale, fino all’altezza del ristorante “La Pavona”. Ai lati della strada i fossi non sono più in grado di trattenere l’acqua piovana che ha invaso tutta la carreggiata.

Al momento la viabilità sulla strada è aperta ma la Polizia Locale ha chiuso lo svincolo per la cinconvallazione.

Seguiranno aggiornamenti dalla zona interessata.