Nella mattinata di ieri, nel cantiere di via Lapi è arrivata la struttura per la nuova passerella ciclopedonale in acciaio verniciato che collegherà via Lapi con via del Carmine, Gioco del Pallone e le Mura Torelli, nel cuore di Faenza. Si tratta di uno degli interventi più attesi nell’ambito del progetto “Bike to Work 2021”, promosso dal Comune e cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna per incentivare la mobilità sostenibile e migliorare la qualità della vita urbana. La ditta incaricata ha avviato le operazioni di montaggio della struttura. Come previsto, la nuova rampa sostituirà il vecchio manufatto demolito nei mesi scorsi, dopo le verifiche sulle fondazioni effettuate a novembre 2024. Ora si entra nella fase operativa di assemblaggio e posa della passerella, che prevede l’utilizzo di strutture preassemblate e lavorazioni sul posto. L’intervento, che ha subìto alcuni ritardi nei mesi scorsi a causa del maltempo e di problematiche interne alla ditta costruttrice, è quindi pienamente operativo. Sui tempi di ultimazione e di collaudo del manufatto, l’amministrazione aggiornerà nelle prossime settimane l’andamento del cantiere. La nuova passerella e la scala rappresentano un tassello importante per il miglioramento della viabilità dolce della città.

Il progetto complessivo di via Lapi prevede anche la realizzazione di un percorso ciclopedonale all’interno del Parco Bertoni, con finitura in materiale naturale (calcestre), e l’allargamento del marciapiede che porta verso corso Matteotti (già ultimato). È inoltre previsto il rifacimento delle tre scalette di collegamento tra il marciapiede pedonale di via Lapi e il nuovo percorso all’interno del Parco Bertoni, realizzate in acciaio verniciato in linea con il progetto della rampa ciclopedonale. Infine, il tratto terminale della ciclopedonale di via Ballardini verrà esteso fino a Via Lapi con la realizzazione di un nuovo attraversamento su via Lapi che consenta il collegamento diretto al percorso all’interno del Parco Bertoni per chi proviene da monte.